"Speciale Promo Pizza Gourmet" a Villa Bonin di Vicenza

Sabato 4 marzo alle 21 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 propone la cena esclusiva per l'evento "Besame Festival do Brasil" con la "Promo Pizza Gourmet" e il menù ristorante. Diner Live in barchessa con le selezioni commerciali di Nicola Bozzetto. Costo: Menù Pizzeria 22 euro uomo/donna - Menù Ristorante 26 euro donna - 28 euro uomo. Infoline: 393.0123393.

I menù della serata:

PROMO BESAME - MENU DEGUSTAZIONE PIZZA (compreso l'ingresso in discoteca): l'aperitivo di benvenuto al tavolo, giro pizza degustazione con selezione di pizze dello chef, birra o bibita e caffè (al posto della degustazione si potrà scegliere una insalatona o l'hamburger gourmet)

MENU' RISTORANTE (compreso l'ingresso in discoteca): l'aperitivo di benvenuto al tavolo, l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (a scelta l'aggiunta del primo con un sovrapprezzo di 5 euro).

