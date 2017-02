Special guest star dj Gabry Ponte al "Nordest" di Caldogno

Sabato 11 marzo alle 21 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà il dj-producer internazionale Gabry Ponte tra i più famosi del mondo per una speciale serata dance con sonorità electro house-progressive house-techno. Il noto disc jockey e produttore discografico (all'anagrafe Gabriele Ponte), nato a Torino il 20 aprile 1973 è anche conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano. E' stato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Ha fondato e tuttora dirige l'etichetta discografica indipendente "Dance and Love". A partire dalle 20 speciale pacchetto Pizza+Bibita+Caffè+Ingresso a 18 euro. Prezzi ridotti in lista: 10 euro donna e 15 euro uomo entro le 24 - 15 euro donna e 18 euro uomo entro le 1. Costo intero: 20 euro donna/uomo. Tavoli: 20/25 euro. Infoline per prenotazioni liste/tavoli: 347.6545359 - 333.4195777 - 333.9734365 - 338.9637207 - 393.9712858 - 348.4742386.

Biografia di Gabry Ponte: nel 1993 entra a far parte della BlissCo. un'azienda italiana, che stava aprendo i battenti proprio in quel periodo. A soli 20 anni, Gabriele diventa così dj producer. Il primo gruppo a cui collabora in qualità di remixer è Da Blitz, i cui singoli per alcuni anni scaleranno ripetutamente le classifiche dance italiane. Ponte inizia a lavorare in alcuni dei locali di Torino e si sposta spesso anche in Liguria, Veneto e Friuli, dove diventa prima D.J. resident, poi direttore artistico e infine titolare di un locale della riviera adriatica, l’Aqua di Lignano Sabbiadoro. Dopo alcuni anni di lavoro in studio inizia la sua collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), e nascono gli Eiffel 65. Nel 1999 il singolo "Blue" raggiunge la vetta delle classifiche in 24 paesi per un totale di oltre 10 milioni di cd venduti. Successivamente i tre saranno impegnati in una tournée promozionale di oltre due anni per il loro primo disco "Europop", per un totale di oltre 500 concerti in giro per tutto il mondo, in cui l'album vince un triplice disco di platino per più di tre milioni di dischi venduti. Ottengono una nomina per il Grammy Awards come "migliori artisti dance dell'anno" e inoltre vincono premi europei di musica a Monte Carlo come "il miglior artista italiano nel mondo". Nel marzo 2003 partecipa insieme agli Eiffel 65 al Festival di Sanremo, presentando il singolo "Quelli che non hanno età", a cui seguirà il loro terzo album: Eiffel 65. Con i due singoli Una notte e forse mai più e Viaggia insieme a me il gruppo sarà ospite al Festival Bar per la quinta estate consecutiva sempre nel 2003. Ponte si afferma sulla scena dance italiana anche come remixer di successo. Nell'aprile 2004 esce Dottor. Jekyll & Mister DJ, il secondo album da solista di Ponte. Nel 2005 viene pubblicata la compilation DJ Set, selezionata da Ponte e nel frattempo comincia il "Gabry Ponte Video Show", il primo spettacolo audio video portato in giro dall'artista piemontese nelle principali discoteche europee. Nell'ottobre 2006 inizia a collaborare con m2o, emittente radiofonica italiana interamente orientata verso la musica dance-house, con il programma Gabry2o e successivamente nel 2010 conduce il nuovo programma Dance And Love in onda il sabato sera. Nel 2013 è stato scelto come giudice del serale della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

