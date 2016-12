"Soulmate: Anima Gemella" al "Totem Gallery" di Vicenza

Venerdì 13 gennaio 2017 dalle 23.30 alle 4.30 torna "Soulmate: Anima Gemella" alla discoteca "Totem Gallery" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 per la festa più intrigante dell'anno attaverso un gioco divertente. All'ingresso ognuno dei partecipanti pescherà una spilla recante un numero: le donne una serie e gli uomini un'altra serie. Se nell'arco della gli ospiti del locale saranno in grado di trovare colui o colei che possiede lo stesso numero, il "Totem" offrirà 2 drink al bar da bere insieme per fare conoscenza e magari trovare l'anima gemella. In consolle suonerà Buffa doc dj. Ingresso a pagamento.

