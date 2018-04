Sorry mom! It's Friday! al Le Roi Club

Venerdì 6 Aprile, il Le Roi Club di Bassano del Grappa presenta "SORRY MOM - IT'S FRIDAY!"



Main Room:

- MR. CHARLIE

- MARCO ZONA



Queen Room:

- INSANE



Ingresso a 2 € per le prime 50 donne entro l'1.30



il Party inizia alle 00.30



Info & Prenotazioni:

327.4160827



Le Roi Club 1951

Via Matteotti 46

36061 - Bassano del Grappa (VI)