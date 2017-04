"Solo Per Una Notte": 4 music stage alla "Corte degli Aranci" di Marano Vicentino

Lunedi 24 aprile dalle 21 alle 4torna l'evento "Solo Per Una Notte", organizzato da "Loyal" con 4 music stage alla Corte degli Aranci di Marano Vicentino in via San Fermo 58 (a pochi minuti dal casello autostradale di Thiene sulla Valdastico). In una location storica dell'Alto Vicentino, ristrutturata recentemente, si partirà dalla cena alle 21 con menù pizzeria (22 euro) con pizza in pala e bibita/birra fino al dopocena dalle 23 con quattro situazioni musicali diverse. Nella Sala Portorico (Loyal Hip Hop) ritorna la festa hip hop per eccellenza, dopo il successo degli scorsi anni, in un tour che l'ha vista toccare vari locali nella provincia di Vicenza con i dj Zalos e Manu. In House Privè (Sedaction Live Show) ritorna l'incredibile energia degli unici e originali motori di uno degli eventi più amati di sempre: Stefano Mat's Mattara e Luca Menti Show con i dj Kris T e Daniele Dalla in console insieme al vocalist Fede P. Nella Sala dei Camini (Dilemma Reggaeton) con il megli del genere reggaeton per ballare fino al mattino con dj Lenny e dj Gredy. In Sala Club (Suite House) ritorna per una notte uno dei party più esclusivi con i dj Andrea Beat, Luca Pasqual e Michele Landi. Infoline prezzi per prenotazioni: Massi Angelstaff 338.9637207 - Ricky Funway 333.4195777.

ELENCO DISCO E FESTE

Gallery