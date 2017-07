Sofia Cucci, Shayanna e Jessica Moy: guida hot a Vicenza e provincia per il weekend 14-16 luglio

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

GUIDA DELLE FESTE IN DISCOTECA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 14 - 16 LUGLIO

GUIDA AI CONCERTI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 14 - 16 LUGLIO

Molti gli appuntamenti nei locali notturni di Vicenza e provincia per il prossimo fine settimana da mercoledì 12 a domenica 16 luglio.

Tra gli eventi sul territorio berico spiccano 3 ospiti: la pornostar Sofia Cucci al "Kiss & Kiss" di Vicenza (sabato 15 luglio); la sexystar Shayanna al "Boys" di Vicenza (venerdì 14 e sabato 15 luglio); la pornostar venezuelana Jessica Moy a "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo.

(nella foto sopra dall'alto verso il basso le 3 star del weekend: Sofia Cucci, Shayanna e Jessica Moy)

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

HARD WEEKEND. Da mercoledì 12 a sabato 15 luglio dalle 21.30 alle 4 il locale "Opera Club" di Bolzano Vicentino presenta l'evento "Hard Weekend" con animazione e spettacoli delle sexy girl, disponibili per privè e consumazioni. Turni di chiusura: domenica, lunedì e martedì. Ingresso riservato ai soci. Contatti per tavoli, feste di compleanno e addii al celibato: 0444.351210. Info aggiornamenti: www.facebook.com/Opera2Night0Club.Music1Bolzano7Vicentino/.

HOT WEEKEND. Da mercoledì 12 a sabato 15 luglio il locale "Cenerentola Club" di Fara Vicentino presenta "Hot Weekend" con show, animazioni e privè con le ragazze più belle dai migliori club italiani. Servizio "American & Wine Bar" e "Relax Room" con giro pasta gratuito nei weekend. Apertura: dal mercoledì al sabato dalle 23 alle 5. Ingresso riservato ai soci Fenalc.

SEXY WEEKEND. Da mercoledì 12 a domenica 16 luglio il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa (zona Marchesane) presenta il "Sexy Weekend" con gli spettacoli in topless delle ballerine ogni 15 minuti nell'American Tour. Orari di apertura: 21 - 3 mercoledì/giovedì e 22.30 - 4 venerdì e sabato. Ingresso: venerdì e sabato a 15 euro / mercoledì, giovedì e domenica a 8 euro. Prossime ospiti: Ramona Pepe (sabato 22 luglio).

(nel collage fotografico in alto con immagini facebook alcune ballerine di lap dance all'Elusive di Bassano del Grappa)

EROS NIGHT & FIESTA EROTICA MEXICANA: SELVAGGIA SEXY SHOW. Giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 luglio il locale "Peperosso Club" di Bassano del Grappa (zona Marchesane) presenta l'evento "Eros Night" con la sexystar Selvaggia (venerdì e sabato) per uno show piccante e sensuale nella notte più trasgressiva del bassanese. Sabato 15 luglio ci sarà la "Fiesta Erotica Mexicana" con spettacoli a tema. Previsto un ampio buffet con "American Bar". Disponibile un'ampia zona relax e area privè. Il "Peperosso Club" è aperto ogni settimana solo giovedì, venerdì e sabato dalle 22 alle 5. Ingresso riservato soli ai soci Fenalc.

SHAYANNA. Venerdì 14 e sabato 15 luglio dalle 23 alle 6 il locale di lap dance "Boys" di Vicenza ospiterà la sexystar Shayanna per uno striptease bollente a contatto con il pubblico. Prima e dopo lo spettacolo principale topless delle 35 sexy girl ogni 15 minuti nell'American Tour. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Il "Boys è aperto ogni giorno tranne il martedì. Ingresso a 15 euro.

(nella foto in alto la sexystar Shayanna)

SOFIA CUCCI. Sabato 15 luglio dalle 22.30 alle 5 il locale di lap dance "Kiss & Kiss" di Vicenza ospiterà la pornostar Sofia Cucci per uno spettacolo mozzafiato a contatto con il pubblico. Prima e dopo lo show principale si alterneranno le sexy ballerine in topless ogni 15 minuti nell'American Tour". Il "Kiss & Kiss" è sempre dal martedì alla domenica (chiuso il lunedì). Ingresso a 15 euro. Prossime ospiti ed eventi: Summer Lesbo Hot Party con Vanessa Stone e Dalila Valli (venerdì 21 luglio); Compleanno Kiss & Kiss con il lesbo show by Justine & Ilka Summer (sabato 22 luglio) Rossella Visconti (sabato 29 luglio).

(nella foto in alto la pornostar Sofia Cucci in un servizio fotografico)

JESSICA MOY. Venerdì 14 e sabato 15 luglio dalle 22 alle 5 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo ospiterà in esclusiva assoluta la pornostar venezuelana Jessica Moy per un hard show di striptease. Prima e dopo lo spettacolo principale si alterneranno sul palco le sexy girl in topless ogni 15 minuti con American Tour. Ingresso a 15 euro. "Il Nuovo Blu" è sempre aperto dal mercoledì alla domenica. Prossimi ospiti ed eventi: la sexystar Brigitta B. (venerdì 21 luglio); "Corri al Blu Party" (sabato 22 luglio); "Summer Party in Blu" (venerdì 28 e sabato 29 luglio).

(nel collage fotografico in alto la pornostar Jessica Moy in pose social da selfie)

