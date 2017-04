"Skiosko Opening Season": primo brindisi di primavera a Schio

Sabato 22 aprile dalle ore 15 alle 3 di mattina il locale "Skiosko Beer & Garden" di Schio in via Castello presenta l'evento "Skiosko Opening Season" per l'apertura della stagione. Il tradizionale punto di ritrovo per i giovani dell'Alto Vicentino come birreria e paninoteca all'aperto riparte alla grande per il primo brindisi di primavera, aspettando l'estate. Ancora in fase di programmazione il calendario dei concerti. Novità 2017: ogni giorno dalle 18 alle 22 servizio pizza oltre alle specialità di hot dog e hamburger tra le più gettonate per la cucina e ai vari tipi di birra. Infoline per prenotazioni: 335.5322383.

ELENCO DISCO E FESTE

Gallery