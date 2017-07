"Singing 4 Passion": karaoke party ogni venerdì all'Holiday di Vicenza

GUIDA DELLE SERATE KARAOKE NEL VICENTINO DAL 19 AL 23 LUGLIO

Ogni venerdì fino al 20 luglio dalle 22 in poi il locale "Holiday" di Vicenza in viale San Lazzaro 120 presenta "Karaoke Party" per cantare musica d'ascolto con impianto audio digitale, maxi schermo ed area relax insieme a "Singing 4 Passion" per la chiusura stagionale prima della pausa estiva di agosto. Ingresso libero.

L'evento tornerà venerdì 22 settembre con la gara di karaoke, le cui iscrizione sono gia' aperte. Eventuali variazioni di programma: www.facebook.com/holiday.vicenza/ Info: www.facebook.com/singing4passion/

