"Silent Party": viaggio musicale silenzioso davanti alla Basilica Palladiana

Venerdì 25 agosto dalle 20 alle 1.30 è in programma il "Silent Party" in piazza dei Signori a Vicenza di fronte alla Basilica Palladiana per la "festa musicale più silenziosa" in assoluto del Veneto. In apertura verranno consegnate le cuffie, su cui si potrà ascoltare la musica in 3 tonalità diverse a partire dalle 21. In pratica la musica viaggia come il vento sfruttando un sistema wi-fi a 3 canali. Ci saranno 3 dj, 1 per canale ed ognuno proponente un genere musicale differente.

Si potrà selezionare il canale semplicemente con un click sulla cuffia, che cambierà colore a seconda del canale e del dj: BLU: from Friends - we'll be there 4 U (Hip Hop+ Commerciale + Reggaeton + EDM) / VERDE: from Surfin Bird (50's+60's+Rock+ Indie) / ROSSO from Supermarket (Elettro +Funky+Latin+Italiano + Demenziale). La distribuzione delle cuffie avverrà come le comuni audioguide nei musei: gli utenti consegneranno un loro documento ed un contributo spese di 6 euro per ricevere l’apparecchiatura. Al momento della riconsegna delle cuffie, verrà ritornato il documento d’identità.

