"Silent Party": 3 situazioni musicali diverse in cuffia al "Totem Gallery"

Sabato 28 gennaio dalle 23 alle 4.30 il "Silent Party", la festa musicale silenziosa più famosa del vicentino, torna alla discoteca “Totem Gallery” di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135. Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 dj con un genere musicale diverso. L'impianto audio del club rimarrà spento, mentre ogni partecipante potrà selezionare semplicemente con un click sulle cuffie consegnate all'ingresso su uno dei 3 canali disponibili. Red Channel: Supermarket (Elettronica+Funky+Latin). Blue Channel: Friends - we'll be there 4 U (Lounge+Hip Hop+Reggaeton+Commerciale+EDM+90's Hits). Green Channel: Surfin Bird (50's+60's+Rock). Ingressi: ridotto in lista a 15 euro; intero a 18 euro. Tavoli a partire da 20 euro a testa. Per liste: supermarketstaff@gmail.com. Info: 339.1944481 Buffa (no whatsup); 346.4065500 Max Trevisan anche whatsapp; 345.8932478 Simone Silent anche whatsapp. Info Silent Party: www.the-silent-party.it.

ELENCO DISCOTECHE