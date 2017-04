"Shake Closing Party": special guest dj Samuel Heron e Steroliez al Gilda

Sabato 22 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 presenta "Shake Closing Party" per la chiusura delle stagione invernale con il party più hot e ricercato del capoluogo berico. Per l'occasione suoneranno in Main Room gli special guest Samuel Heron e Steroliez. Resident dj: Omar Emme e Bifo. Hosting by San7iago. Performance by Venis. Artwork by Krokez. Prezzo con consumazione: ridotto in lista 10 euro donna e 15 euro uomo entro le ore 1 - intero 18 euro. Tavoli: 20 euro in pista - 25 euro in zona Vip - 30 euro a fianco della console. Infoline: 346.574 6091 - facebook.com/shakeroomofficial - instagram: @_shake_room.

