Serata Karaoke al "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina

Giovedì 29 dicembre 2016 dalle 21 alle 2 il locale "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina in via dei Laghi 74 organizza la serata karaoke più divertente del territorio berico per tutti gli amanti del canto. Ingresso libero. Il "Piper Caffè" è aperto tutti i giorni dalle 6 alle 2 (tranne domenica 17-24) per colazione, pausa pranzo ed aperitivo con numerosi eventi musicali in serata. Oltre 30 tipi di cocktail dai classici "Cuba Libre" e "Alexander" fino ai pestati fantasia del barman e alla specialità "Invisibile". Infoline per prenotazioni: 389.0984479.

