Serata di Apertura: in consolle Maurizio Adragna Tango Tdj

BENVENUTI ALLA “MILONGUITA TANGO BAR”!!!



- Vieni a trovarci i Martedì all’ IDEM MUSIC BAR a VICENZA un’ ambiente informale, confortevole e raffinato per passare una serata all’insegna del Buon Tango tra amici!!



- L’IDEM MUSIC BAR e’ un ritrovo perfetto per i Tangueri e per le serate a loro dedicate!



- V i aspettiamo dopo una giornata lavorativa per rilassarvi con tanta tanta buona musica!!!!



-Disposizione Area Interna e Esterna:



-Posti tutti fronte pista

-Posti esterni con tavolini e poltroncine ideale per 4 chiacchere..

-Sala verandata “OPEN/CLOSE ” (N.B.si balla anche in caso di maltempo!)

-Climatizzata

-Luci soffuse

- Servizio Bar dedicato

- Impianto Audio che si adatta perfettamente alla musica del Tango, molte volte come ben sappiamo in molte sale maltrattata!

- Parcheggio esterno Gratuito

-Non si riservano prenotazioni .



Programma della serata:



-Dalle ore 20.00 alle 21.30 In Preserata: Nuovi Corsi di Tango Argentino per Principianti tenuti da Insegnanti Professionisti: Michela Gobbi e Maurizio Masetto dell’ Asd. El Sabor de Tango. (Info 348/2330990)



-N.B. Durante la stagione abbiamo il piacere di informarvi che avremo interventi si Stage con Maestri/e i Argentini/e



N.B. trovi tutte le informazioni sul sito www.elsabordetango.it



-Dalle ore 21.30 inizio Milonga :

-Contributo serata per i soci 7 euro comprensivo di una consumazione con buffet salato e dolce.



-Un grande piacere ascoltare e ballare sulle musiche scelte di MAURIZIO ADRAGNA Tango Dj



-Tessera ACSI da presentare al momento dell'arrivo!!



-Musicalizador a rotazione settimanale



-Durante la serata verranno effettuati scatti fotografici. Per chi non lo desidera lo faccia presente.



-Locale Idem Music Bar a Vicenza in Via Salvatore Quasimodo 39.

(vicino all’ipermercato Auchan).



-Per informazioni : Maurizio 348/2330990.

Asd El Sabor deTango:www.elsabordetango.it



Facebook: elsabordetango maurizioymichelamasetto locale Idem Music Bar