"Secret - The Club": l'unico lunedì notte nel vicentino al Mada Cafè

Lunedì 11 dicembre dalle 22 alle 3 The Club presenta l'evento Secret per l'unico lunedì notte della provincia di Vicenza al Mada Cafè & Club di Isola Vicentina in viale Europa 45. In consolle suonerà Gianmaria Veronese. Voice by Bruno Bella Vita. Ingresso gratuito con consumazione facotativa. Infoline per prenotazioni tavoli: Reuben 340.8268114.

