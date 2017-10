"Schoolacciami La Studentesca: Halloween Party" alla Corte degli Aranci

GUIDA FESTE IN DISCOTECA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Martedì 31 ottobre dalle 21.30 alle 4 a La Corte Degli Aranci di Marano Vicentino in via San Fermo "Tommy Bumbum Events" presenta "Schoolacciami: La Studentesca" per la festa più pazza di Halloween nell'Alto Vicentino con divertimento a 360 gradi.

Durante la serata ci saranno 4 situazioni musicali differenti in 4 sale per ballare: Main stage (radio hits - EDM) / Hip Hop Stage (hip hop - trap - reggaeton - r'n'b) / Techno Stage / Anni 90/2000 Stage (il meglio della musica dagli anni al 2000).

Prevendite: bracciale 10 euro + 5 euro al locale - Intero in serata: 18 euro - Tavolo: 20 euro pista - 30 euro privè. Infoline per prenotazioni: Tommy Bumbum 327.1013308 - Andrea Munaretto 346.7137387.

