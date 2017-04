"School Summer Fest": la festa studentesca più grande del Veneto a Vicenza

Sabato 10 giugno dalle 16 alle 3 è in programma nell'Area Spettacoli Ex Foro Boario di Vicenza l'evento "School Summer Fest", la storica festa studentesca più grande del Veneto con un party di 10 ore consecutive di musica per la rassegna "Vicenza in Festival 2017" (vedi programma). Da oltre 4 anni la manifestazione coinvolge migliaia di studenti non solo di Vicenza e provincia. In un palco di oltre 10 metri, dj internazionali, cantanti di fama nazionale, artisti e band locali, animatori, effetti speciali e molto altro ancora. Tramite i vari rappresentanti d’istituto saranno inoltre coinvolte tutte le scuole del territorio berico, dando spazio ai nuovi talenti di ogni istituto. Coinvolti oltre 150 ragazzi nell’organizzazione e promozione dell’evento nei vari istituiti, sul web e sui social. Per dare un importante segnale di attenzione alla sicurezza, verrà organizzata una rete di bus e navette, che collegheranno Vicenza, i principali punti della provincia ed i capoluoghi veneti alla festa grazie al patrocinio dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada. Prevendite on line sui circuiti vivatiket e ticketone.

ELENCO DISCO E FESTE