"Saturday Night": anni '70-'80-'90-2000 al "Gilda Music Hall" di Vicenza

Sabato 21 gennaio dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest vicino alla fiera) presenta l'evento musicale "Saturday Night" con le migliori canzoni degli anni '70-'80-'90-2000. In console suonerà il dj Roberto Visonà. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria a 20 euro o con il menù ristorante a 25 euro (compresa l'entrata nel locale da ballo). Ingresso omaggio donna fino alle 24.30. Prezzi nel dopocena: 12 euro uomo - 10 euro donna solo dopo le 24.30. Infoline per prenotazioni cena o tavoli: 0444.348128 - 333.9031719 - 337.463972 - 338.5929471.

