Sabato 18 febbraio dalle 22 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 (zona San Felice Cattane) presenta l'evento "Saturday Disco Music" per una serata di qualità con sonorità a 360 gradi. In console selezioni di Andy Fava. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 335.1250689.

ELENCO DISCO E FESTE