"Saturday Dance Party": musica a 360 gradi con Lucio dj set al "Cirkus"

Sabato 11 marzo dalle 22 alle 3 il locale "Cirkus" di Vicenza in via Enrico Fermi 271 (zona Villaggio del Sole) presenta l'evento "Saturday Dance Party" con Lucio Dj in console per una situazione musicale a 360 gradi. Ogni weekend al "Cirkus" si alternano eventi a tema con i migliori dj di tutta la provincia berica. Ampia disponibilità per feste di compleanno e di laurea. Ingresso sempre libero. Il "Cirkus" ha ricche proposte giornaliere dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo e al dopocena musicale. Ogni domenica l'appuntamento top è con l'apericena "Ci Vediamo al Cirkus" per un super buffet gratuito. Il locale è sempre aperto dal lunedì al venerdì (7:30-2:00); sabato e domenica 18:00-2:00. Infoline per prenotazione tavoli: 0444.1575807 - ​349.8042635 - ​info@cirkusbar.it.

