"Salsacana": video-latin party all'Enjoy Club di Torri di Quartesolo

Dopo il successo di fine febbraio, venerdì 31 marzo dalle 21 alle 4 il locale "EnjoyClub" di Torri di Quartesolo in via della Croce 19 presenta "Salsacana", l'unico evento video-latino del vicentino. Per tutta la notte si ballerà a ritmo di bachata, kizomba, salsa e reggeaton con l'animazione di Daniel De Cuba e i dj Guglielmo El Malanga Veronese e Andrea El Timba Piombin. Solo su prenotazione si potrà cenare con la formula Ingresso + Pizza + Bibita + Caffè a 16 euro. Dopocena: 7 euro con consumazione. Thanks to "Salsa Caña". Per informazioni e prenotazioni: 347.4893650.

ELENCO DISCOTECHE