"Saint Patrick Rock Show" al "Totem Gallery" di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza presenta "Saint Patrick Rock Show", il party cool ed esplosivo dedicato al rock in versione irlandese, che torna a grande richiesta con tutta la musica, che ha fatto la storia e ha segnato le tendenze di questo genere. Un viaggio musicale tra le note dei brani e degli artisti più amati di sempre con tutte le sfumature del rock in una notte dal punk all'attuale scena pop, dal garage all’electro rock, passando per i grandi classici fino al puro rock'n roll. Si potranno ascoltare i pezzi più famosi dei cantanti e gruppi celebri, come ACDC, Queen, Elvis Presley, Oasis, Rolling Stones, David Bowie, Led Zeppelin, Coldplay, U2, Deep Purple, Guns'n Roses, Depeche Mode, Beatles, Nirvana, Metallica, the who, Black Sabbath, Lenny Kravitz, Sex Pistols, Beach Boys, Green Day, Bruce Springsteen, Vasco Rossi e molti altri. Dresscode: tacchi a spillo, anfibi, jeans strappati, t-shirt glitterate e giacche in pelle borchiate. Per l'occasione si potranno degustare le birre scure irlandesi alla spina o in bottiglia dalla Guinness alla Kilkenny. Performer: Mirkolino Showman & The Rock Girls. Selezioni musicali by Whisker Pno, La Valigetta di Andy e The Rebel Brothers. Ingresso con consumazione: omaggio donna e ridotto uomo a 10 euro entro le 24.30; intero dopo le 24.30 a 10 euro donna e 15 euro uomo. Tavoli: 20 euro a persona comprensivo di consumazioni servite al tavolo e di ingresso riservato senza code. Infoline per prenotazioni: Mene 340.7397537 - Cico 347.6545359 - Vanz 392.776708.

