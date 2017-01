Sabato liscio con "I Sabia" al "Nordest" di Caldogno

Sabato 7 gennaio dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'orchestra "I Sabia" per la serata di liscio nella Sala Live. Ingresso dal piano superiore del locale. Entrata a 10 euro uomo/donna con consumazione. Nella parte inferiore a partire dalle 22 ci sarà la situazione dance con l'evento "A.I.D.A. Legend" insieme al Principe Maurice per ricordare l'Aida Discoteatro d'Italia di Jesolo, simbolo degli anni '90.

