Rumatera, Herman Medrano e Kalibro al Totem Club di Vicenza

RUMATERA

BUON COMPLEANNO TOUR

il tour che celebra 10 anni di grandi successi della band.



HERMAN MEDRANO & KALIBRO

LIVE SHOW



_________________________



Ore 22:00

Apertura Cancelli



Ore 23:00

INIZIO LIVE



Ore:01:30

AFTERSHOW Dj-set

Whisker Pno

(Back in Black - Rebel)



_________________________

LIVE CONCERT:



Rumatera



I Rumatera rappresentano un'eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire le tradizione della propria terra e l'uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni '90.

Nel 2007, quando la band ufficialmente nasce, i Rumatera sono qualcosa di non catalogabile, che sfugge dagli schemi e non solo musicalmente, ma soprattutto a livello di testi e immaginario.

I Rumatera sono da sempre la voce dei Tosi de Campagna e rappresentano la rivincita di quel mondo fatta di tradizioni, di provincia e di ruspante genuinità contro il messaggio omologante dei talent e reality.

Ad oggi dopo quasi dieci anni di vita, con più di 500 concerti alle spalle (tra cui Sziget Festival), sei dischi ed una serie televisiva da protagonisti (The Italian Dream), il 1 Aprile 2017 è uscito il nuovo disco "RICCHISSIMI"

A Gennaio 2018 esce un EP tutto in inglese, dove la band esporta tutta la sua molestia e simpatia.

Il primo singolo Ciao Bella è girato interamente a Los Angeles è si riallaccia direttamente ad Italian Dream, la serie tv prodotta dalla band nel 2016.

Il secondo video "Venice" è previsto in uscita a Marzo 2018.









HERMAN MEDRANO



Il live di apertura è affidato a Herman Medrano & Kalibro che presentano in anteprima il nuovo cd "FRITTO MISTIKO".



È tra i rapper che hanno portato la lingua veneta nelle loro composizioni, ha iniziato la carriera nella prima metà degli anni 1990 partecipando alla forte crescita del 'rap italiano del periodo con lo pseudonimo di Uno.

In seguito diventa Herman Medrano ed esce il nuovo album nel gennaio 2001 con il nome di 160x50 che è composto di 17 tracce in cui presenziano tanti volti dell'hip hop del veneto come Mistaman, Frank Siciliano, Ciacca ed Osteria Lirica.

Con basi prodotte oltre che da Shocca e Medrano, Citze, Frank Siciliano, Davoucci e Dj Rough.

Nell'album sono presenti due tracce in veneto: Bordeo e Bati chèe man, embrioni del futuro rap in lingua veneta.



La vera svolta per Medrano arriva nel 2003: si trasferisce a Treviso e passa all'espressione in lingua veneta. Fisso e tacchente, realizzato su strumentali dello stesso con eccezione di una, contiene collaborazioni con Make'n'Break e Catarrhal Noise.

__________________________ ___________



prevendite on line clicca qui:

www.mailticket.it/evento/ 13391

_________________



Tavoli riservati

20€ a persona comprensivo di consumazioni servite al tavolo e di ingresso riservato.

(In media 1 giro bottiglia ogni 4/5 persone)



__________________________ _



Infoline e prenotazioni

Mene:340.7397537