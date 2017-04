"Rueda Loca: Fiesta Latina" all'Hangar 383 di Bassano del Grappa

Sabato 29 aprile dalle 20.30 alle 3 il locale "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 5 presenta "Rueda Loca: Fiesta Latina" per un party esclusivo con balli latino-americani (salsa, bachata, merengue, kizomba). Alle 20.30 ci sarà la lezione gratuita in pre-serata con i maestri resident Gigi, Antonella, Luciano e Mirjam. Alle 21.30 comincerà la musica con animazione di Elsteve Dj. Ingresso gratuito. Infoline: Antonella 347.2764206.

