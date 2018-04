Royal Rumble - hip hop night al Totem Club

Ritorna il secondo appuntamento con un party infrasettimanale unico! Ritorna:



ROYAL RUMBLE

"TUTTI IN UNA NOTTE"

La crème de la crème Riunita in Console insieme per farvi ballare tutta la notte



Dj ZAX - DJ CISO JR - ANDREA MARTINI - Dj Maick - VISE MC & BIG Mike

IL MERCOLEDì DEDICATO COMUNQUE ALLA DONNA:

INGRESSO OMAGGIO

ad un party esclusivo che vedrà protagonisti:

4 DJ E 2 MC, TUTTI INSIEME IN CONSOLE:

Per suonare e farvi ballare il meglio della musica Hip Hop/Trap/Rnb/Reggaeton





SARA' UNA SERATA CARICA DI MUSICA ED ENERGIA



ORARI:

Dalle 22.00 alle 2.30



INGRESSO DONNA OMAGGIO PER TUTTA LA NOTTE



Uomo:

Consumazioni obbligatoria minima 8€



PRENOTA IL TUO TAVOLO



info e prenotazioni:

347.0536703

340.8193406



C/o

Totem Club

Vecchia Ferriera 135

36100 Vicenza