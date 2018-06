"Row" party e 24mila baci con Jerry Calà a Villa Bonin

Weekend d'eccellenza a Villa Bonin, giardino che fa ballare chi in Veneto e non solo vuol vivere notti ad alto tasso di stile.

Si parte venerdì 8 giugno con 24milaBaci la cena evento più chiacchierata, un evento che inizia all'ora dell'aperitivo e si conclude solo a notte inoltrata. L’evento nasce per farvi vivere e assaporare il meglio della notte a partire dalla cena.

I più gustosi sapori e l’intrattenimento più coinvolgente con un occhio sempre allo stile italiano.

Sul palco, ad inaugurare una stagione di cene straordinarie, c'è Jerry Calà con la sua band. E' uno dei più amati personaggi dello spettacolo italiano. Oltre cinquanta film da protagonista, tra cui i celeberrimi "Sapore di Mare" e "Vacanze di Natale" l’hanno reso una vera leggenda.

Sul palco dà tutta la sua energia, facendo cantare a squarciagola a tutto il pubblico un repertorio fatto di canzoni che tutti abbiamo nel cuore. La notte 24milabaci è, riassumendo, un sogno da vivere ad occhi aperti.

E non è tutto: A Villa Bonin venerdì 8 giugno la champagne scorrerà a fiumi. Si celebra infatti il Moët & Chandon Grand Day. E’ un evento davvero esclusivo, visto che Villa Bonin è uno dei soli quattro club italiani ad ospitarlo. E’ l’ennesimo riconoscimento di un club unico, per la qualità del servizio, dello show, della musica.





PREZZI E ORARI

Dalle ore 22.30 è possibile l’ingresso in discoteca:

Ristorante: Donna 30,00€ - Uomo 33,00€

Pizzeria: Donna 23,00€ - Uomo 25,00€



Ingresso entro le ore 00.30:

Donna: ingresso omaggio

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dalle ore 00.30 alle ore 01.00:

Donna: 10,00 € con consumazione

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione

Sabato 9 giugno il divertimento a Villa Bonin continua ROW, il nuovo format creato in collaborazione con Thorn, da sempre uno dei protagonisti del clubbing italiano. ROW star per Right Out Without, una frase che senz'altro sta per energia, show e intrattenimento notturno di alta qualità. Thorn è uno dei performer più attivi nella scena italiana e non solo. Con la sua energia ed una presenza sul palco unica, si è esibito insieme a top dj internazionali come Steve Angello e fatto scatenare eventi da 20.000 persone. Inoltre si è esibito durante eventi legati a brand come Diesel, Dsquared, Just Cavalli e Martin Margiela.





PREZZI E ORARI

Dalle ore 22.30 è possibile l’ingresso in discoteca.

Ristorante: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€

Pizzeria: Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Ingresso entro le ore 00.30:

Donna: ingresso omaggio

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dalle ore 00.30 alle ore 01.00:

Donna: 10,00 € con consumazione

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione

informazioni

3930123393