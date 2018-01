Row: live show by Thorn al Diavoli & Diamanti di Vicenza

Martedì 23 gennaio alle 22 alle 4 il Diavoli & Diamanti - Art Gallery Fashion Club di Vicenza in via Vecchia Ferriera 37 presenta Row con lo special guest performer Thorn per il suo live show più animazione, dj a rotazione, fashion, beauty contest e photo shoot.

La serata si ripeterà ogni martedì, firmato Sette Stelle con musica, divertimento e fashion.

Info & prenotazioni: 320.3191534 Excite Managemenr

Prezzi: Donna 10 euro - Uomo 15 euro (consumazione compresa)