Rossella Visconti e Susanna Bella: il programma nei locali hot del vicentino

Molti gli appuntamenti con le serate hot nei locali notturni di Vicenza e provincia per il prossimo fine settimana.

Il programma degli eventi:

COYOTE UGLY SHOW: Venerdì 21 e sabato 22 aprile dalle 23 alle 6 il locale di lap dance "Boys" di Vicenza in viale dell'Oreficeria 68 presenta l'evento "Coyote Ugly Show" per il weekend più hot del capolugo berico con una serie di spettacoli mozzafiato. Per tutta la nottata oltre 30 ballerine in topless ogni 15 minuti nell'American Tour. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Ingresso a 15 euro.

ROSSELLA VISCONTI. Sabato 22 aprile dalle 22.30 alle 5 il locale di lap dance "Kiss Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospiterà in esclusiva la pornostar Rossella Visconti per uno striptease bollente. Torna nel locale berico l'attrice hard ceca di Praga, arrivata in Italia nel 2010, diventando la nuova stella del cinema porno dopo il suo primo film "Lolita di papà" del regista Andy Casanova nel 2013. Prima e dopo lo spettacolo principale si alterneranno le sexy girl in topless ogni 15 minuti nell'American Tour". Ingresso a 15 euro. Lunedì 24 aprile il locale sarà aperto in via straordinaria.

SUSANNA BELLA. Venerdì 21 e sabato 22 aprile dalle 23 alle 4 il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa in via Guariento 37 ospiterà l'ex pornostar Susanna Bella per uno striptease mozzafiato in mezzo al pubblico. L'artista, diventata famosa nelle trasmissioni in tv con Corrado Fumagalli, entra giovanissimo nel mondo delle pellicole hard, per poi lasciarlo successivamene e dedicarsi solo agli spettacoli come sexy star nei locali in tutta la penisola italiana. Ingresso a 15 euro.

TOTAL BLACK PARTY. Venerdì 21 e sabato 22 aprile dalle 22 alle 4 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 organizza l'evento "Total Black Party" con spettacoli e striptease di sexy girl vestite rigorosamente in pizzo nero. In emtrambe le serate ci sarà l'estrazione di 3 privè in omaggio oltre al "Promo Privè" (se fai 2 privè il terzo è gratis). Le ballerine si esibiranno nella lap dance con topless ogni 15 minuti nell'American Tour. Ingresso omaggio senza obbligo di consumazione entro le ore 1.

EROS NIGHT & SEXY SFILATA. Da giovedì 20 a sabato 22 aprile dalle 22 alle 5 il locale "Peperosso Club" di Bassano del Grappa in via Guariento 23 (zona Marchesane) presenta l'evento "Eros Night" con show piccanti ed esibizioni erotiche per la notte più trasgressiva del bassanese. Special guest: Francy (giovedì) e Selvaggia (venerdì e sabato). Sabato 22 aprile il locale festeggerà il proprio compleanno con una "Sexy Sfilata". Previsto un ampio buffet con "American Bar". Il "Peperosso Club" è aperto ogni settimana solo giovedì, venerdì e sabato. Ingresso riservato soli ai soci Fenalc.

SEXY PRIMAVERA. Venerdì 21 e sabato 22 aprile dalle 23 alle 5 il locale "Cenerentola Club" di Fara Vicentino in via Astico 61 presenta l'evento "Sexy Primavera" con sorprese a tema e gran buffet. Durante la nottata show, animazioni e privè con le più belle ragazze dai migliori club italiani. In consolle selezioni musicali house & hip hop. Servizio "American & Wine Bar" e "Relax Room". Ogni weekend ci sarà il giro pasta gratuito per tutti soci a fantasia dello chef. Il "Cenerentola Club" è sempre aperto dal mercoledì al sabato a partire dalle 23 (apertura straordinaria domenica 30 aprile). Entrata riservata ai soci Fenalc. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 377.9950479.

