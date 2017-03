"Roller Disco Night" con le "Anguane" al "K2 Music Place" di Vicenza

Sabato 4 marzo dalle 23 alle 3 il locale "K2 Music Place" di Vicena in Strada della Pelosa 183 organizza l'evento "Roller Disco Night" con "The Anguanas Vicenza Roller Derby" per una serata speciale insieme alle pattinatrici delle "Anguane". Dalle 23 alle 24.30 la pista sarà libera per chi si vorrà cimentare nella "roller disco" con gli skates. In console "Fusidifestaneverarsi Crew", Giorgia LaGiò Ghiotto e Nicola Perez Preto. Ingresso a 5 euro riservato ai soci Arci.

ELENCO DISCO E FESTE