Sabato 28 luglio al Mamaloca di Vicenza, una serata all'insegna del Rock'n'roll e della buona compagnia,....e per condire in salsa Rockabilly la serata, ci saranno Barbeque roventi, fiumi di Birra, American Custom Cars, moto e tanta tanta musica, con le band See Tomato; e gli ospiti di Pavia: Rockin' Monsters.