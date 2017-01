"Rock-Electro Dj Set": Bob Rage & Peanuke alla "Mesa" di Montecchio Maggiore

Venerdì 20 gennaio alle 21.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della LIbertà 8 presenta la serata "Rock-Electro Dj Set" con Bob Rage & Peanuke in occasione del loro compleanno. In console selezioni rock, alternative e electro. Ingresso libero. Infoline: 333.9191162.

