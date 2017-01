"Roba Da Matti Winter Tour" al Nordest di Caldogno

Saato 4 febbraio dalle 22 alle 4 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'evento "Roba Da Matti Winter Tour" con il party fuori da ogni schema logico, che sta infiammando il territorio berico di locale in locale. Dopo il Capodanno ad Asiago torna la festa più hot di Vicenza con un look rinnovato da nuovi allestimenti, gonfiabili e coreografie. Selezione musicale a 360 gradi. In Main Room la situazione "Happy Delirium Music" con i dj Kris T e Daniele Dalla. In Jeans Club (Hip-Hop privè) suoneranno Zalos e Dj Comba. In Smoker Room ci sarà "L On Beat". Dalle ore 20 si potrà cenare con lo speciale pacchetto Pizza+Bibita+Caffè+Ingresso a 14 euro. Nel dopocena ingresso gratuito con prima consumazione obbligatoria a 6 euro. Tavoli a partire da 15/20 euro a persona. Per info e prenotazione tavoli: 348.4742386 Marco - 333.4195777 Ricky - 347.6545359 Cico - 333.9734365 Jan. Infoline Nordest: 347.6545359.

