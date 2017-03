"Roba Da Matti Olympics": le olimpiadi della musica al "Nordest" di Caldogno

Sabato 8 aprile dalle 22 alle 4 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'evento "Roba Da Matti Olympics" per la chiusura della stagione invernale del format fuori da ogni schema logico e razionale. Tornano le "Olimpiadi di Roba da Matti" con dress code olimpico. Ci saranno centinaia di personaggi vestiti nella maniera più folle. Come sempre vera e propria carrellata di musica, energia, divertimento e spettacolo con un tornado sonoro tra ricordi, nuove hit e tormentoni di oggi, di ieri e di domani. In Main Dancefloor "Happy Delirium Music" con Kris T e Daniele Dalla. In Jeans Club (Hip-Hop Privè) selezioni di Andrea Martini e Dj Comba. In Smoker Room suonerà dj L on Beat. A partire dalle 20.30 pacchetto speciale "Cena Con Noi": 14 euro (Pizza + Bibita + Caffè + Ingresso). Ingresso gratuito con prima consumazione obbligatoria a 6 euro. Tavoli: 20/25 euro a persona. Per informazioni e prenotazione tavoli: 348.4742386 Marco - 333.4195777 Ricky - 347.6545359 Cico - 333.9734365 Jan. Infoline Nordest: 347.6545359.

