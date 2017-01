"River Bros": i nuovi talenti del vinile al "Revolution Live Club" di Molvena

Venerdì 11 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15 ospiterà il gruppo di dj "River Bros" (Ale Doro - Marco MNG - Alex Cit). Il loro progetto musicale nacque nel 2014 dalla grande amicizia tra 3 dj-artisti del bassanese. Tutti e tre approcciano fin da giovanissimi alla musica. Ale è più orientato verso il rock e suona anche la batteria. Marco è un grande appassionato di musica dance. Alex fanatico dell'hip hop e dell'electro si diletta fin da giovane con sintetizzatori analogici e lo scratch. Così i tre dj fondono le proprie inclinazioni artistiche in un gruppo di qualità dal sound singolare. I Riverbros si sono esibiti nelle feste più importanti del panorama veneto: "Spring Break", "Home Festival", "Holi Festival", "Asbronzatissimi" e "Freak!" oltre ai party Isef. Nel 2015 danno una vera svolta al progetto, aggiungendo al solito set una batteria elettronica e lo scratch con un tour invernale nei migliori club d'Italia (Milano, Torino, Roma, Firenze). Nel maggio 2016 esce il loro primo singolo "Special Effecta", pubblicato dall'etichetta inglese "Kaisen Records". Il tour estivo sarà di 28 date in 3 mesi in giro per la penisola italiana. Ingresso prima di mezzanotte: 5 euro con birra piccola/analcolico - 8 euro con consumazione normale - dopo mezzanotte 8 euro ingresso unico con consumazione.

ELENCO DISCOTECHE