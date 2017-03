Renato Zero ospite al Bar Smeraldo di Vicenza per "Trash Night"

Sabato 1 aprile dalle 22 alle 3 il locale "Bar Smeraldo" di Vicenza in viale Venezia 9 ospiterà in esclusiva il celebre cantante Renato Zero per l'evento musicale "Trash Night" insieme all'intrattenimento del gruppo "Gli Operai della Trash". Un grande appuntamento per tutti i "Sorcini", che potranno incontrare il loro benianimo con tanto di foto e autografi. Il cantautore romano è molto legato al capuluogo berico, dove girò il suo primo video "Libertà" nel 1969 (vedi filmato). L'artista, nato a Roma il 30 settembre 1950 con il nome di Renato Fiacchini all'anagrafe, esordì con il primo album ufficiale della sua carriera "No! Mamma, no!" nel 1973 per proseguire con un escalation di successi fino ai giorni nostri. Renato Zero comincerà il suo nuovo tour "Zerovskiy Solo Per Amore 2017" il 1 luglio a Roma, arrivando anche in Veneto con due date all'Arena di Verona il 1 e il 2 settembre.

(nella foto Renato Zero, il "Re dei Sorcini", come vengono chiamati i suoi fan)

La serata sarà animata dal dj set a 360 gradi by "Gli Operai della Trash" dagli anni '60 alla disco anni 70-'80 ed il pop anni '90-2000 (dal Mambo ad Elvis e James Brown passando per gli Abba, Bee Gees e Raffaella Carrà con Renato Zero, sino a Snoop Dogg, Maracaibo e gli 883). Ingresso libero.

