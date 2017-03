"Remember 2": Dj Quattordici a "L'Autostop" di Bolzano Vicentino

Venerdì 31 marzo dalle 22 alle 4 il locale "L'Autostop" di Bolzano Vicentino in via Gorizia (strada statale 53 vicino alla stazione di servizio Beyfin) presenta l'evento musicale "Remember Volume 2" con Dj Quattordici come special guest. Plus dj in console Manuel Dee. Alle 2 "free limone". Ingresso gratuito. La serata sarà preceduta dall'apericena con finger food goumet e street food a partire dalle 17.30, come ogni venerdì. Infoline per prenotazioni: 334.3982744.

