"Reflected" by "Area": dalla French Disco all'Acid House al "K2 Music Place"

Sabato 14 gennaio dalle 22 alle 4.30 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in strada della Pelosa 183 (a 2 minuti dal casello autostradale di Vicenza Est) ospiterà il progetto "Reflected" targato "Area" insieme a "Moove" e "Overstreet", con un live eccezionale e unico nel suo genere. L'evento sarà l'incontro di tre entità ben precise, che suoneranno e improvviseranno per due ore, toccando diversi stili di musica dance e proponendo svariate sonorità dalla French Disco di Cerrone fino all'Acid House di Dj Pierre passando per arrangiamenti molto istintivi e basilari alla Todd Terry fino a dare un dovuto sguardo alla scena di Detroit. Line Up: Kaysand (Drums / Vocals) - Prince Anizoba (Turntables) - Alta Pax (Rhodes / Nord Electro 2). Prince Anizoba​ ai giradischi continuerà a proporre e a mixare dischi su dischi, che saranno terreno fertile per i microfoni e la batteria acustica di Kaysand​ e per il pianista Alta Pax, un vero e proprio fuoriclasse che non ha mai amato e seguito le regole imposte dalla scuola sperimentando lui stesso nuovi stili. Ad aprire e chiudere la serata ci penseranno Swadda, Alain, Andro e Niky Lake, spalleggiati dagli amici di Overstreet, Moove e Void Acoustics. Prezzi: 5 euro fino alle 24 - 8 euro dopo le 24. Ingresso riservato ai soci Arci (possibilità di fare la tessera presso il K2 al costo di 5 euro). Prenotazioni: bookings.area@gmail.com.

ELENCO DISCOTECHE