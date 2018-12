Random: una Festa a Caso in Fiera a Vicenza

๐Ÿ“ ๐—ฆ๐—”๐—•๐—”๐—ง๐—ข ๐Ÿด ๐——๐—œ๐—–๐—˜๐— ๐—•๐—ฅ๐—˜

๐Ÿ“ Fiera di Vicenza • Padiglione 7

โ“ Random, una festa a caso

โ„๏ธ ๐•Ž๐•š๐•Ÿ๐•ฅ๐•–๐•ฃ ๐•‹๐• ๐•ฆ๐•ฃ ๐Ÿš๐Ÿ˜๐Ÿ™๐Ÿ /๐Ÿ™๐Ÿก โ„๏ธ



๐ŸŒ€๐ŸŒ€INFO UTILI๐ŸŒ€๐ŸŒ€



โœ Prevendite disponibili a 15€ + dp: : bit.ly/RandomVicenza



๐Ÿ•’ Orari ufficiali:

22.00 • apertura porte

23.00 • Random warm up

00.00 • Random show

04.00 • End



โš ๏ธ Per motivi di sicurezza non possono essere introdotti liquidi di nessun genere, oggetti contundenti e tutto ciò che potrebbe recare danno a cose e/o persone.

Il personale addetto alla sicurezza effettuerà dei controlli all’ingresso anche con l’utilizzo di metal detector.



๐Ÿ”ž Per accedere all’evento bisogna avere 17 anni compiuti (è necessario esibire un documento di riconoscimento ORIGINALE valido)



๐Ÿ ฟ๏ธ Parcheggi disponibili gratuiti o a pagamento custoditi (parcheggio multipiano € 2,40, altri parcheggi € 3)



๐ŸŽซ Le prevendite, anche se nominali, possono essere cedute.

NON garantiamo in alcun modo la validità dei biglietti acquistati al di fuori dei canali ufficiali e invitiamo a NON accettare biglietti a prezzo maggiorato da NESSUNO.

E’ possibile mostrare il biglietto sia in formato cartaceo che elettronico



๐Ÿ‘” All’interno ci sarà il servizio guardaroba (costo 4€) e saranno allestiti diversi punti bar



๐ŸŽซ ๐ŸŽซ ๐—• ๐—œ ๐—š ๐—Ÿ ๐—œ ๐—˜ ๐—ง ๐—ง ๐—œ ๐ŸŽซ ๐ŸŽซ



โœ Prevendite disponibili a 15€ + dp: : bit.ly/RandomVicenza



๐Ÿ“Œ๐Ÿ“Œ ๐—ฃ๐—จ๐—ก๐—ง๐—œ ๐—ฉ๐—˜๐—ก๐——๐—œ๐—ง๐—”๐Ÿ“Œ๐Ÿ“Œ



โ–บ VICENZA OVEST

- OFFicina Business Lab, Viale Sant'agostino 136, Vicenza

- Cirkus, Via e. Fermi 271, Vicenza



โ–บ VICENZA CENTRO

- Moplen Modern Living, Piazza Biade 15, Vicenza



โ–บ VICENZA EST

- Dolce Vita Italian Bar, Strada Ca Balbi, Vicenza



โ–บ MONTECCHIO MAGGIORE

- Trendy Caffè, Piazza Carli 10, Montecchio Maggiore



โ–บ COSTABISSARA

- Qubò Cafè, Via Antonio Meucci 44, Costabissara



โ–บ DUEVILLE

- STRA, Via Marostica 229, Dueville



โ–บ THIENE

- Buzzolan Bar, Corso Garibaldi 33, Thiene



โ–บ SCHIO

- Piazzetta Boldù, Via Campagnola 21G, Schio



โ–บ TRISSINO

- Alabhama Viaggi, Viale Venezia 153, Trissino



โ–บ RIVIERA BERICA

- Vaca Mora Cafè, Via Riviera Berica 9, Vicenza



โ–บ VERONA

- Music Play, Via Sorte, C.Commerciale San Bonifacio



โ–บ PADOVA

- Bollicine Conselve, Via Verdi 46, Conselve

- Valbruna, Viale del Santo 2A, Limena

- Masquè, Via Indipendenza 1, Cittadella

- Blues Cafe', Via Marconi, Carmignano di Brenta

- Cafè Noir, Via Euganea Bresseo, Teolo



โ„น๏ธ Infoline: ๐Ÿฏ๐Ÿฐ๐Ÿณ ๐Ÿต๐Ÿต๐Ÿณ๐Ÿต๐Ÿด๐Ÿฌ๐Ÿฎ



Per la prima volta alla Fiera di VICENZA arriva

Random® #unafestaacaso

LA PRIMA E UNICA festa A CASO d’Italia. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

Diffida dalle imitazioni.



Random® #unafestaacaso

ha UNA sola regola fondamentale:



๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘” ๐Ÿ‘™ ๐Ÿ‘ข ๐ŸŽฝ ๐Ÿ‘“ ๐Ÿ’„ ๐ŸŽ€ ๐Ÿ‘ป

๐Ÿ‘บ VESTITEVI A CASO! ๐Ÿ‘ฝ

๐Ÿ‘ก ๐Ÿ‘‘ ๐ŸŽฉ ๐Ÿ‘Ÿ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘• ๐Ÿ‘’ ๐ŸŽŽ



๐ŸŽ SOLO vestendovi A CASO potrete avere in REGALO

i gadget UFFICIALI di Random, una festa a caso:

t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro...



๐ŸŽต MUSICA: pescheremo A CASO tra i più grandi successi di tutti i tempi, spaziando A CASO da un genere all’altro! Ascolta la nostra Playlist Ufficiale: bit.ly/Playlistacaso



๐Ÿ“ท FOTO: Cerca il photobooth di pH Neutro e scatta gratis il tuo selfie!



๐Ÿ“ฒ Non dimenticare di taggarci nelle tue Instagram Stories!

Le più belle verranno ricondivise sul nostro account ufficiale: www.instagram.com/randomunafestaacaso



โ˜๏ธUsa i nostri hashtag ufficiali:

#unafestaacaso

#randomparty

#randomvicenza



๐Ÿ‘ฃ Seguici:



Instagram: randomunafestaacaso

Web: www.randomunafestaacaso.it

Random, un gruppo a caso



โš ๏ธ Random, una festa a caso® è un marchio registrato.



Ogni uso non autorizzato del suddetto marchio rappresenta una violazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione e pertanto SE NE DIFFIDA L’UTILIZZO IMPROPRIO.