Racing Night - party a Villa Bonin

Villa Bonin in collaborazione con RedBull presenta

RACING NIGHT - Scuderia Toro Rosso





The red night è la notte dedicata, dall’aperitivo fino alle prime luci dell’alba all’estate e non solo! Durante la serata vivrai la spettacolarità e le emozioni delle auto da corsa: sarà possibile vedere dal vivo il monoposto targato RedBull della scuderia Toro Rosso!







La serata inizia con l’aperitivo firmato Martini e Prosecco Montelvini con il suo sfizioso buffet di benvenuto e con l’intrattenimento durante la cena del live di Luca B!

Aspetterete l’alba con il sound di Andrea Bozzi, Matteo Favaretto e Gianmaria Veronese e la performance unica di Thorn!







INGRESSO OMAGGIO DONNA ENTRO LE ORE 01.00





MUSICA:

RAFFAELE PALMA

Hosting the SHOW: mc BiG



A a rendere ancora più dolce la prima maratona estiva ci sarà a deliziare il palato una deliziosa e peccaminosa nota dolce offerta gentilmente da Udy Cagnetta!



La Cena



Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e Prosecco Montelvini con il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire si potrà cenare scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte



Ristorante: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata si potrà scegliere se degustare i piatti di pesce o di carne, oppure i nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria: Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.



PREZZI E ORARI

Dalle ore 22.30 l’ingresso in discoteca.



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: ingresso omaggio

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione



INFO & CONTATTI



+39 393 012 33 93

info@villabonin.it

www.villabonin.it