"Qun Final Act": la top movida house di Vicenza al "Totem Gallery"

Sabato 29 aprile dalle 23.30 alle 4 il locale "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta l'evento musicale "Qun FInal Act" per la serata house più trendy e cool del capoluogo berico. Line up console: Ale Forte - LDP. Sonorità: deep house/tech house/house/progressive house. Led Pixel Mapping by "Zebra Mapping". Photoset-Polaroid by Jacopo Poletto Photography. Gif by Phil Bronxl Photography. Video by Nicola Cattelan Photography. Prezzi con consumazione: 13 euro ridotto in lista entro 1; 15 euro intero. Tavoli a partire da 20 euro con ingresso e servizio riservato. Infoline per prenotazioni: Alberto Miola 342.8523823 - Nicolò Facco 347.2375509 - Marco Di Domenicantonio 342.9505338 - Alessandro Forte 346.3359913.

ELENCO DISCOTECHE