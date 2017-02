"Qun Act 5": la serata house più trendy di Vicenza al "Totem Gallery"

Sabato 25 febbraio dalle 23 alle 4 il locale "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta l'evento musicale "Qun Act 5" con lo special guest dj Keeld (Confession) per la serata house piuù trendy del capoluogo berico. Line up console: Ale Forte - LDP. Sonorità: deep house/tech house/house/progressive house. Led Pixel Mapping by "Zebra Mapping". Photoset-Polaroid by Jacopo Poletto Photography. Gif by Phil Bronxl Photography. Video by Nicola Cattelan Photography. Prezzi con consumazione: 13 euro ridotto in lista entro 1; 15 euro intero. Tavoli a partire da 20 euro con ingresso e servizio riservato. Infoline per prenotazioni: Alberto Miola 342.8523823 - Nicolò Facco 347.2375509 - Marco Di Domenicantonio 342.9505338 - Alessandro Forte 346.3359913.

