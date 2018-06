QuePasa Festival Latino - Tutti i mercoledì a Villa Bonin

Inaugurazione mercoledì 27 giugno a Villa Bonin

Ogni mercoledì nella main room la grande novità dell'estate 2018 per tutti gli amanti della musica e dei balli caraibici

Sarà la main room di Villa Bonin ad ospitare mercoledì 27 giugno, a partire dalle ore 20, il primo appuntamento del "Que Pasa Festival Latino", il nuovo evento di Vicenza dedicato agli amanti della musica e dei balli caraibici.

Per tutta l'estate ogni mercoledì le migliori scuole di ballo del Veneto (Todo se Puede, Salsathom, Baila Latino, BailaVida, International Dance Bassano, Salsa de Calle, Salsamerika, Tu y Yo, Latin Project, Filippo e Sabrina Tessari, Fernando Arozarena, Dille que si, Salsa Asiago, Sin Barrio) si faranno conoscere con spettacoli di alto livello e, in pre serata, stage di balli latino americani aperti a tutti.

Ospite di mercoledì 27 giugno sarà Miguel del gruppo Dominican Power.

Alla consolle si alterneranno Dj Stefano Mihavana, Dj El Malanga, Dj El Niño e Dj Carlos Quesada mentre in pista ci sarà una squadra fissa di 4 taxi dancers: Damiano, Thomas, Virginia e Dayneris.

___________

LA CENA MARCHIATA VILLA BONIN

Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e Prosecco Montelvini con il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire la cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte



Ristorante: Uomo € 25 - Donna € 23

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5).



Piatto unico "VILLA": Uomo / Donna € 15

Nel prezzo del piatto unico è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Un piatto unico molto sfizioso a base di carni alla griglia selezionate (tagliata o entrecote o altri tagli pregiati oppure l'hamburger gourmet "VILLA") accompagnato da contorni di stagione e appetitose patate al forno e torte salate, acqua, vini selezionati e caffè.



Pizzeria: Uomo / Donna € 15

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.



___________

INFO & PREZZI



Fino alle ore 00.00

Uomo/Donna 6€ con consumazione



Dopo le ore 00.00

Donna 8€ con consumazione

Uomo 10€ con consumazione

___________

Per informazioni: Villa Bonin Club & Restaurant, Via del Commercio, 49, 36100 Vicenza VI; 0444.348168 – 393.0123393, info@villabonin.it – www.villabonin.it