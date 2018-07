QuePasa: Festival Latino toda la noche

Il Mercoledì di Villa Bonin è firmato QUE PASA Festival Latino, Il nuovo evento di Vicenza dedicato agli amanti della musica latina!



La main room del giardino più bello del Veneto si animerà con la migliore musica latina del momento!

Con la partecipazione delle migliori scuole del Veneto!



Dalle ore 21.00 Villa Bonin ha inizio l’aperitivo firmato Martini e Prosecco Montelvini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire la nostra pizzeria o il nostro ristorante ti accoglieranno per la cena. Maggiori info in fondo alla pagina.



Durante la serata lasciati trascinare dal ritmo dei nostri taxi dancers: Damiano, Thomas, Virginia e Dayneris

Animazione by Dille que Si, Salsathom e Miguel Dominican Power





= LA CENA MARCHIATA VILLA BONIN =

Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e Prosecco Montelvini con il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire delizieremo il tuo palato con la nostra cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte



Ristorante: Uomo € 25 - Donna € 23

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5).



Piatto unico "VILLA": Uomo / Donna € 15

Nel prezzo del piatto unico è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Un piatto unico molto sfizioso a base di carni alla griglia selezionate dai nostri chef (tagliata o entrecote o altri tagli pregiati oppure l'hamburger gourmet "VILLA") accompagnato da contorni di stagione e appetitose patate al forno e torte salate, acqua, vini selezionati e caffè.



Pizzeria: Uomo / Donna € 15

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



= INFO & PREZZI =



Fino alle ore 00.00

Uomo/Donna 6€ con consumazione



Dopo le ore 00.00

Donna 8€ con consumazione

Uomo 10€ con consumazione



☆☆☆ INFO & CONTATTI ☆☆☆



📞 +39 393 012 33 93

✉ info@villabonin.it

www.villabonin.it