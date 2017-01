Prova gratuita di charlestone all'Hangar 383 di Bassano del Grappa

Giovedì 26 gennaio alle 19.30 il locale "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Cermaica 5 presenta l'evento "It's Charlestone Time" per la prova gratuita di charlestone con Monika Grabowska. L'open class illustrerà il corso di 18 lezioni con cadenza settimanale dal passo base "Twists" al "Cross Behind the Step" fino al "Suzy Q" e al "Cow Tail" oltre alle varie variazioni di passo base con cambi di direzione.Il charleston è un ballo di derivazione jazzistica, che si collega al rag time, diffusosi intorno agli anni venti, prima in America e poi in Europa. Di andamento veloce e brillante, ha ritmo sincopato in 4/4. Il charleston è senza dubbio il più brioso, gaio e scoppiettante ballo dell'epoca moderna. Per la sua struttura, si stacca nettamente da tutti gli altri balli, possedendo una personalità inconfondibile ed inimitabile. Per iscrizioni: 328.2141673 Elisa.

Il programma del corso:

- Il passo base, twists

- Le variazioni di passo base con styling delle braccia

- Cross Behind the Step

- Fall off the Log

- Suzy Q

- Cow Tail

- Il passo base, kicks

- Le variazioni di passo base, cambio direzioni, styling delle braccia

- Chicken wings e variazioni

- Cambiare in modo naturale la base anni 20 alla base anni 30

