"Principesse e Principi": la domenica delle famiglie alla "Casa dei Gelsi"

Domenica 2 aprile alle 18 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza l'evento "Principess e Princi" con i personaggi di "Walt Disney" per l'appuntamento con la "Domenica delle Famiglie". L'atmosfera colorata e fantastica del magico mondo Disney accoglierà grandi e piccini per una serata di puro divertimento e allegria, regalando ai bimbi presenti un ricordo indelebile nei loro cuori. I protagonisti dei cartoni animati più amati di sempre delle serie Disney (Jasmine e Aladin, Ariel e Eric, Rapunzel e Eugene, Mulan e Li Shang, Anna, Elsa e Kristoff) faranno divertire i bambini con suggestive animazioni, intriganti giochi di prestigio, spettacolari babydance e fantasiosi truccabimbi a tema, mentre i genitori potranno rilassarsi e godersi un'ottima cena in compagnia per una serata speciale in famiglia. Cena solo su prenotazione: Menù Pizzeria-Ristorante Bambini a 10 euro - Menù Pizzeria Adulti a 15 euro - Menù Ristorante Adulti a 20 euro - Menù alla Carta a prezzi variabili. Per informazioni e prenotazioni: 348.2258978 - 348.8819606 - 0424.561754.

I menù della serata:

MENU' PIZZA BAMBINI (max 14 anni) con bibita a 10 euro

3 MENU' RISTORANTE BAMBINI (max 14 anni):

Piatto cheeseburger + patatine: 10 euro

Piatto wurstel + patatine: 10 euro

Piatto cotoletta + patatine: 10 euro

MENU' PIZZA ADULTI con bibita e caffè: 15 euro

MENU' A PROPOSTA ADULTI: 20 euro

MENU' ALLA CARTA di carne o di pesce con bibita e caffè: prezzi variabili a seconda delle portate

