Pre Saint Patrick's Day: dj set by Mauro Picco al "Fadò Murphy's Pub"

Giovedì 16 marzo dalle 21 alle 2 il locale "Fadò Murphy's Pub" di Dueville in via della Repubblica 44 presenta l'evento "Pre Saint Patrick's Day" con il dj set by Mauro Picco, aspettando la vera Festa di San Patrizio con il live di "Bastards of '69" per la one night "Saint Patrick in Green" di venerdì 17 marzo. Durante la serata promozioni speciali sui drink: 2 spritz a 3 euro e 2 caraffe a 20 euro. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Per informazioni o prenotazioni: 0444.361267

