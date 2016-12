Pre-Capodanno: il dj internazionale Giuliano Veronese al "Pinocchio Musicafè 2.0"

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 30 dicembre 2016 dalle 21 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 ospiterà il famoso dj internazionale Giuliano Veronese, uno dei produttori musicali più conosciuti d'Italia. Soprannominato il "Maextro", Giuliano Veronese (classe 1949) ha 40 anni di esperienza sulle spalle in tutti i locali nazionali ed europei ed è diventato uno dei punti di riferimento per il popolo della notte del Triveneto. E' ormai un mito della musica dance da tre generazioni come dj resident de "Il Muretto" di Jesolo. Anche se è il dj italiano più anziano, Giuliano Veronese è ancora sulla breccia con tanta classe e talento in consolle per uno stile musicale unico e inconfodibile. Un artista come lui può suonare nella sua Jesolo una notte intera per essere chiamato il giorno dopo in una discoteca di Ibiza dove è di casa da anni. Il locale aprirà le porte alle 16.30. Ingresso libero con prima consumazione obbligatoria a 5 euro. Infoline: 349.6862906 - info@pinocchiomusicafe.it. Sabato 31 dicembre 2016 il "Pinocchio Musicafè" rimarrà chiuso e si trasferirà al nuovo locale vicentino "Casamia Easy Club" per il veglione di Capodanno. Anche domenica 1 gennaio 2017 il locale sarà chiuso.

ELENCO DISCOTECHE