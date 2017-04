Pranzo di Pasqua a "La Casa dei Gelsi" di Rosà

Domenica 16 aprile alle 12 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza il "Pranzo di Pasqua 2017" con un menù ricco e raffinato in una location elegante dal fascino irrestibile a pochi minuti di strada da Bassano del Grappa. Gli chef della "Gelsi Family" hanno studiato piatti genuini, preparati con grande cura e attenzione, utilizzando solo i migliori ingredienti con i prodotti tipici del territorio, come gli asparagi bianchi di Bassano Dop. Costo: 40 euro tutto compreso.

Per informazioni e prenotazioni: 348.2258978 - 348.8819606 - 0424.561754

MENU PRANZO DI PASQUA 2017:

APERITIVO: accompagnato da finger food

ANTIPASTO: Millefoglie con asparagi e capesante su crema di asparagi

2 PRIMI: Risotto con gamberi e asparagi mantecato al mascarpone ed emulsione al basilico - Tortelli con bresaola, piselli e guanciale croccante con scaglie di ricotta affumicata

Rinfrescante con gelato al limone e mango

2 SECONDI: Costolette di agnello glassate al forno - Filet mignon di manzo su crema di patate e asparagi

Contorni di stagione

DESSERT: Trifle con fragole

DOLCE: Colomba

Acqua - Vino - Caffè

