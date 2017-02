"Portami a Ballare": il dopocena più elegante alla "Casa dei Gelsi"

Sabato 4 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento "Portami a Ballare" con il dopocena più elegante del vicentino insieme ad Andrea Marchiorello e Max Bassano. Situazione musicale revival e commerciale per scatenarsi fino al mattino con una fantastica animazione. A partire dalle 20 si potrà cenare in barchessa con i 4 tipi di menù insieme al dinner live by Gianluca Indovino. Ingresso: 10/15 euro. Per informazioni e prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

ELENCO DISCOTECHE