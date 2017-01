"Pop-Punk Live Party": 4 band in concerto al "Revolution Live Club"

Sabato 21 gennaio dale 22 alle 4 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15 presenta l'evento musicale "Pop-Punk Live Party" con i concerti della band "Stereoage", "For Sore Eyes", "Junk Street" e "Vood Club" (Birmingham - Inghilterra). Durante la serata partirà l'iniziativa "Open Stereo" con la possibilità per le band emergenti di far ascoltare le proprie canzoni, portando il proprio pezzo in cd o chiavetta usb nella saletta prove del locale. A seguire dj set by Pako da mezzanotte fino alle 4 con il rock e i suoi derivati. Ingresso unico a 8 euro.

